عدنان جستنيه تعليقا على حديث فهد المفرج وسامي الجريس: خيالنا واسع لكي نذهب للجانب المسيء (فيديو)

وتابع جستنيه: "في الفترة السابقة ربما الوعي كان مختلفا، المفروض يصير درجة أكبر من الوعي، مثلا الآن أي واحد يمسك منصب يروحوا جيبوا تغريداته، يا أخي هذيك فترة، لكن الآن استجدت أشياء في جميع المجالات".

وأكمل: "اللقطة كانت بين الشوطين، كان يمكن أن يتم الحديث دون أن يراه أحد، يمكن الحديث بينهما عبر الهاتف، نحن خيالنا واسع جدا في الذهاب للجانب المسيء".

وأثار حديث ثنائي بين فهد المفرج المدير التنفيذي للهلال، وسامي الجريس حكم مباراة الزعيم أمام الاتفاق في الدوري السعودي بين شوطي المباراة جدلا بين الجماهير.

وتسبب سامي الجريس بحالة من الجدل بعد رفضه احتساب ركلة جزاء للزعيم بعد عرقلة جانغ هيون سو.

ونشرت صحيفة "الرياضية" صورًا لحديث ساخن بين فهد المفرج، وسامي الجريس بين شوطي المباراة، ما أثار الجدل بين الجماهير عبر المواقع الاجتماعية، حول سبب الحديث، والذي أعقبته لقطة عدم احتساب ركلة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 13 نقطة من 6 مباريات في المركز الثالث متأخرا بـ5 نقاط عن الشباب المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الشباب يوم الإثنين 10 أكتوبر الحالي في الجولة السابعة من الدوري السعودي.