جيسوس يحسمها.. 4 صفقات لتدعيم "ثغرة" النصر السعودي

وضع البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، يده سريعًا على أكبر ثغرات أصحاب الرداء الأصفر.

وأعلن نادي النصر تعيين جيسوس مدربًا للفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل بعد فسخ عقده مع النصر لقيادة فيورنتينا.

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ويخوض جيسوس تحديًا كبيرًا بعد أن قاد من قبل الهلال السعودي، وأقيل من منصبه في شهر مايو الماضي.

ولم يتوج نادي النصر بالألقاب منذ فوزه ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

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رغبة جيسوس

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رغبة جيسوس في التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل معاناة النصر من مشاكل دفاعية في هذه الجبهة.

ورشح المدرب البرتغالي 4 أسماء لتدعيم هذا المركز في النصر بحسب الصحيفة السعودية، على رأسها لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي وآخر في الدوري الألماني لم يتم الكشف عن هويتهما.

ولمع اسم سعد الناصر لاعب التعاون صاحب الـ 24 عامًا كأحد الخيارات المحتملة لتدعيم هذه الجبهة بعد ترشيحه من جانب جيسوس.

وشارك الناصر خلال 60 مباراة في الدوري السعودي، وسجل 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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الاسم الرابع هو آيرتون لوكاس لاعب فلامنغو البرازيلي صاحب الـ 28 عامًا والذي سبق له تمثيل منتخب البرازيل في مباراتين دوليتين.

ويبقى الحل الأخير أمام جيسوس الاعتماد على اللاعب عبد الإله الخيبري لقيادة الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.

ولم يتعاقد النصر سوى مع اللاعب عبد الملك الجابر صاحب الـ 21 عامًا والقادم من الدوري البوسني.