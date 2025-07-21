إنجازات كبرى.. الزمالك يتعاقد مع مدرب فرنسي مرموق رسميًا

أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده رسميًا مع المدرب الفرنسي المخضرم فرانك موريس؛ لقيادة الفريق الأول لكرة اليد، في صفقة تهدف إلى تعزيز مكانة القلعة البيضاء على الصعيدين المحلي والقاري.

ويحمل المدرب الفرنسي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، إذ يُعد أحد أبرز الأسماء في المشهد الأوروبي لكرة اليد.

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وُلد موريس في 10 ديسمبر 1971، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا، فقد شغل منصب المستشار الفني للاتحاد الفرنسي لكرة اليد بين عامي 2002 و2007، قبل أن يتولى مسؤولية مساعد مدرب منتخب فرنسا للشباب في 2006.

وتمكن موريس من تحقيق أول إنجاز كبير في مسيرته عندما قاد نادي بيسانسون الفرنسي للصعود إلى الدوري الممتاز عام 2007، ليُتوج بعدها بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية عام 2010، وهو ما أرسى أسس شهرته كخبير في تطوير الفرق.

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وفي 2014، تولى تدريب نادي نيم جارد الفرنسي، وقاد عملية إعادة بناء الفريق على مدار 8 سنوات، محققًا تحولًا جذريًا في أدائه.

وفي موسم 2017–2018، قاد الفريق إلى المركز الخامس في الدوري المحلي، مؤهلًا إياه للمنافسات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عامًا، كما وصل إلى نهائي كأس فرنسا في العام نفسه.

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واستمرارًا لمسيرته الناجحة، حقق موريس مع نيم إنجازًا جديدًا في 2020 بحصوله على المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى 4 مشاركات متتالية في بطولة كأس EHF الأوروبية، إذ بلغ الفريق ربع النهائي في نسخة 2021.

يتميز المدرب الفرنسي بقدرته على اكتشاف المواهب وصقلها، فقد كان له الفضل في انطلاق نجم أحمد هشام "دودو"، الذي تعاقد معه وهو في 19 عامًا فقط، ليصبح أحد أبرز لاعبي كرة اليد في مصر. كما أسهم في تطوير أداء محمد سند، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق.

وفي 2022، انتقل موريس إلى تدريب نادي دنكيرك، ونجح في إعادة توازن الفريق في دوري StarLigue، معززًا أسلوبَ لعبٍ تنافسيًا مكّنه من الحفاظ على مكانته رغم التحديات الكبيرة.