بسبب برشلونة ومانزانو.. اتهامات خطيرة من ريال مدريد للتحكيم الإسباني
يبدو أن أزمة مباراة ريال مدريد وفالنسيا ستلقي بظلالها بقوة على المنافسة في الدوري الإسباني، إذ ألمحت تقارير صحفية إلى أن ما حدث أمس جاء من أجل "وضع برشلونة في المنافسة على اللقب".
وشهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا" توترًا وإثارة كبيرة، إذ عاد ريال مدريد من التأخر بهدفين إلى التعادل بهدفين لمثلهما.
وكاد الفريق الملكي يخرج فائزًا لولا إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة قبل دخول كرة جود بيلينغهام الشباك مباشرة.
وقالت صحيفة "آس" في تقريرها، اليوم الأحد، إن "مسؤولي ريال مدريد لا يصدقون ما حدث أمام فالنسيا، ويشككون في العديد من الجدل الذي أثير في الأيام الأخيرة، بما يضر بريال مدريد ويخدم برشلونة".
وأضاف التقرير: "بعد مباراة الأمس، تحدث النادي عن (إعادة ضبط) الدوري لإدخال برشلونة في صراع اللقب، حتى أنهم حددوا نقطة التحول، خاصة بعد الهجمات التي شنَّها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، قبل شهر على نزاهة البطولة، إذ وصف رئيس برشلونة مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة ريال مدريد بـ(العار)".
وتابع: "بعد هذه التصريحات مباشرة، في الـ2 من فبراير، وافق تشافي على كلمات لابورتا وقال عن قناة النادي الأبيض، (إنهم يزورون المسابقة تمامًا أسبوعًا بعد أسبوع".
وأوضحت "آس": "يعتقد ريال مدريد أن هناك معايير مزدوجة منذ تلك التصريحات، وقد كلفت الفريق 6 نقاط، وأن هناك تأثيرًا مباشرًا بين شكاوى تشافي ولابورتا والاتجاه الذي لوحظ في الأيام الأخيرة".
وأشارت تقارير أخرى، إلى أن الإدارة بقيادة، فلورنتينو بيريز، قرَّرت تقديم شكوى ضد مانزانو أمام لجنة الحكام.
وترى إدارة الريال أن على مانزانو دفع ثمن خطَئِه، بالإضافة إلى الاستئناف على قرار طرد، بيلينغهام، بسبب الاعتراض على الحكم بعد الصافرة لتفادي إيقافه.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في الجولة يلعبها، مساء الأحد.