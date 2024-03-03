بسبب برشلونة ومانزانو.. اتهامات خطيرة من ريال مدريد للتحكيم الإسباني

يبدو أن أزمة مباراة ريال مدريد وفالنسيا ستلقي بظلالها بقوة على المنافسة في الدوري الإسباني، إذ ألمحت تقارير صحفية إلى أن ما حدث أمس جاء من أجل "وضع برشلونة في المنافسة على اللقب".

وشهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا" توترًا وإثارة كبيرة، إذ عاد ريال مدريد من التأخر بهدفين إلى التعادل بهدفين لمثلهما.

وكاد الفريق الملكي يخرج فائزًا لولا إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة قبل دخول كرة جود بيلينغهام الشباك مباشرة.