اختفاء أبرز ما تميز به ريال مدريد وبرشلونة

ثلاثية يوب هاينك وآلان سيمونسين ويانسين في مونشنغلاباخ التي سجلت مجتمعة 58 هدفًا، حققت الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي، وثلاثية دوايت يورك وأندي كول وسولشاير في مانشستر يونايتد عام 1999، حققت لفريقها دوري أبطال أوروبا.

الكثير من الأمثلة موجودة، لكن في الألفية الجديدة لم يكن هناك ثلاثيات أفضل من تلك التي تواجدت في برشلونة وريال مدريد.

في برشلونة وجود الـ MSN بَصَمَ على فترة تاريخية حقق فيها الفريق ثلاثية تاريخية في 2015، حيث سجلوا معا 81 هدفًا أرعبوا بها أوروبا.

المثير هنا أنه في الموسم نفسه كان ريال مدريد لديه ثلاثية مرعبة أخرى، بالرغم من خروج الفريق دون بطولات تقريبًا، وسجل جاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما 76 هدفًا.