اختفاء أبرز ما تميز به ريال مدريد وبرشلونة
ثلاثية يوب هاينك وآلان سيمونسين ويانسين في مونشنغلاباخ التي سجلت مجتمعة 58 هدفًا، حققت الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي، وثلاثية دوايت يورك وأندي كول وسولشاير في مانشستر يونايتد عام 1999، حققت لفريقها دوري أبطال أوروبا.
الكثير من الأمثلة موجودة، لكن في الألفية الجديدة لم يكن هناك ثلاثيات أفضل من تلك التي تواجدت في برشلونة وريال مدريد.
في برشلونة وجود الـ MSN بَصَمَ على فترة تاريخية حقق فيها الفريق ثلاثية تاريخية في 2015، حيث سجلوا معا 81 هدفًا أرعبوا بها أوروبا.
المثير هنا أنه في الموسم نفسه كان ريال مدريد لديه ثلاثية مرعبة أخرى، بالرغم من خروج الفريق دون بطولات تقريبًا، وسجل جاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما 76 هدفًا.
أرقام قياسية في الموسم التالي
استمرت أرقام الـ MSN والـ BBC في التحسن، ففي الموسم التالي 2015-16 سجل الأول 90 هدفًا، والثاني 78.
لكن من بعدها اختفت المنافسة، فتراجع الـ BBC من كونهم ثاني أفضل ثلاثية في أوروبا إلى المركز السادس، وغاب عنها غاريث بيل وحل مكانه أفارو موراتا بـ 15 هدفًا سجلها، وجاء نجوم ريال مدريد خلف ثلاثي توتنهام هاري كين، وديلي آلي، وسون هيونغ مين، وكان لديهم 61 هدفًا، ودريس مرتينس، ولورينزو إنسيني، وخوسيه كاييخون ثلاثي نابولي كان لهم 60 هدفًا، وإدين دجيكو، ومحمد صلاح، ورادجا ناينغولان ثلاثي روما، وإيدنسون كافاني ولوكاس مورا وأنخيل دي ماريا ثلاثي باريس سان جيرمان.
لحظة انتهاء الـ MSN
في 2017-18 انتهت ثلاثية برشلونة القوية برحيل نيمار دا سيلفا، بالرغم من ذلك ظل ميسي وسواريز يقودان أقوى ثلاثية في أوروبا بـ 68 هدفًا، وانضم لهم باولينيو الذي سجل تسعة أهداف.
وظهر ريال مدريد بثلاثية رونالدو وبيل، وهذه المرة أكملها إيسكو في المركز الثامن برصيد 49 هدفًا.
الوضع الحالي
في الوقت الحالي اختفى تقريبًا ريال مدريد وبرشلونة بشكل كامل من قائمة أعلى خمس فرق امتلاكًا لأفضل ثلاثيات في أوروبا.
ففي الموسم الماضي حل ريال مدريد في المركز الـ 12 بـ 38 هدفًا لبنزيما وفينيسيوس ورودريغو، بينما جاء برشلونة بطل الدوري الإسباني في المركز الـ 15 بـ 37 هدفًا لروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأنسو فاتي.
وهذا الموسم يتواجد الملكي حاليًا في المركز السابع بـ 32 هدفًا لجود بيلينغهام ورودريغو وخوسيلو.
بينما يحتل برشلونة المركز الـ 24 بـ 24 هدفًا لليفاندوفسكي وفيران توريس وجواو فيليكس.
الخلاصة
قد يظن أن تسجيل ثلاثة لاعبين فقط لقدر أكبر من الأهداف أمر ضار بالفرق؛ إذ إن هذا يلقي على بقية الفريق بكل الحمل التهديفي.
لكن أثبت الوقت أن الفرق التي تملك أقوى الثلاثيات الهجومية في أوروبا، يكون لها الحظ الأوفر في تحقيق البطولات.
حدث ذلك مع برشلونة وريال مدريد من قبل، ومع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وغيرهما من الفرق عبر التاريخ، ولو أراد ثنائي كلاسيكو الليجا أن يشقا طريقهما نحو القمة من جديد فعليهما أن يجدا ثلاثيات هجومية تستطيع تكرار عصر الـ MSN والـ BBC.