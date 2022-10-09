كأس الكونفدرالية الأفريقية.. فوز فوتشر وخسارة نهضة بركان وتعادل الصفاقسي

تعادل الصفاقسي التونسي، سلبيًا، اليوم الأحد، مع مضيفه فاسيل كينيما الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، كما تصدى حارسا الفريقين لعدد من الفرص الخطيرة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، يوم الأحد المقبل، في مباراة الإياب.

وفرَّط نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية لكرة القدم في تقدمه المبكر ليخسر 1/3 أمام مضيفه كوارا يونايتد النيجيري في لاغوس في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وتقدم نهضة بركان بعد مرور 7 دقائق بوساطة المهاجم جبريل واتار القادم من بوركينا فاسو.

وأدرك كوارا التعادل في الدقيقة 73 عن طريق أحمد توفيق قبل أن يحرز أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 81 عبر المهاجم واسيو جيموه.

وأثناء بحث حامل اللقب عن هدف التعادل أحرز كوارا الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية عن طريق دانييل بارناباس.

فوز فوتشر وخسارة نهضة بركان

وفي مباراة أخرى، قطع فيوتشر المصري خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي عقب فوزه على مضيفه كالون بطل سيراليون 2/0 في مباراة الذهاب.

وأحرز مروان محسن هدف فيوتشر الأول في الدقيقة 48 بعد تمريرة عرضية متقنة من ركلة حرة نفذها مهند لاشين.

وضاعف مصطفى البدري النتيجة لفيوتشر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وستقام مباراة العودة في القاهرة، الأسبوع المقبل، ونال نهضة بركان المغربي لقب الموسم الماضي بعد فوزه بضربات الترجيح على أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.