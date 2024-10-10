دفعة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة اليابان

تلقى المنتخب السعودي دفعة هائلة قبيل مواجهة اليابان، في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة السعودية أمام اليابان، مساء اليوم الخميس في جدة، ضمن الجولة الثالثة للمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعطى فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، دفعة معنوية لزملائه، ولمدربه روبرتو مانشيني، بعد أن خاض تدريب أمس الأربعاء كاملًا.

وكان تدريب الأمس، هو آخر تدريب جماعي قبل مواجهة اليابان، اليوم، وبعدها أعلن الاتحاد السعودي عن اكتمال جاهزية اللاعب وأدائه مع زملائه التدريب".

وغاب البريكان عن تدريبي الإثنين والثلاثاء بسبب معاناته من نزلة برد، لكنه تعافى منها وبات جاهزًا رسميًا للظهور أمام اليابان.

واختتم المنتخب استعداداته للمباراة بالتدرّب على ملعبها، وشمِلَت حصته تمرينًا للتمرير وتمارين تكتيكية وتقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة المستطيل الأخضر.

واختُتِمَت تدريبات يوم الأربعاء بالإطالة البدنية للاعبين.

ويطمع الأخضر في تحقيق الفوز الأول على أرضه، بعد السقوط في فخ التعادل بالجولة الأولى على ملعبه أمام إندونيسيا بنتيجة 1-1، قبل الفوز على الصين بنتيجة 2-1 بالجولة الثانية خارج الديار.

وحقق المنتخب الياباني الفوز في أول جولتين ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم إندونيسيا برصيد نقطتين وأستراليا برصيد، ويحتل المنتخب الصيني المركز الأخير بلا نقاط.