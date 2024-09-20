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رياضة

مواجهات عربية مرتقبة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مواجهات عربية مرتقبة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مباراة المريخ السوداني والجيش الملكي المغربي المصدر: صفحة المريخ عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
20 سبتمبر 2024، 5:40 ص

تترقب الجماهير العربية مواجهات حاسمة في صراع التأهل إلى مرحلة المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق منافسات جولة الإياب بدور الـ32 بالبطولتين، اليوم الجمعة، وسط تكهنات بمواجهات مثيرة للفرق العربية وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

الجيش الملكي – المريخ

يستضيف الجيش الملكي المغربي منافسه المريخ السوداني في دوري الأبطال بعدما تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في لقاء الذهاب بجنوب السودان.

ويطمع الفريقان في خطف بطاقة التأهل وخاصة الجيش الملكي الذي يتحفز لاستغلال عامل الأرض والجمهور للفوز على المريخ والصعود بشكل رسمي.

ويأمل الفريق السوداني لتحقيق نتيجة إيجابية لإقصاء منافسه المغربي في عقر داره.

مولودية الجزائر – الاتحاد المنستيري

رغم فوز الاتحاد المنستيري التونسي على ملعبه أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد، إلا أن المواجهة الحاسمة ستكون على أرض الجزائر في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق التونسي استكمال مغامرته وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب بطل الدوري الجزائري لمواصلة مشوار البطولة.

ويتطلع المولودية للاستفادة من حضور جماهيره لتعويض الخسارة أمام الفريق التونسي.

 

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المصري – الهلال 

يستضيف المصري منافسه الهلال الليبي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الهلال في ليبيا بنتيجة 3-2 في لقاء الذهاب وهو ما يجعله طامعًا بقيادة مدربه الصربي زوان مانولوفيتش في التأهل إلى دور المجموعات.

ويطمع المصري بقيادة مدربه علي ماهر في الصعود على ملعبه برج العرب بالإسكندرية.

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اتحاد العاصمة – الملعب

يستضيف اتحاد الجزائر منافسه الملعب التونسي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الملعب التونسي في لقاء الذهاب بهدف نظيف على حساب الفريق الجزائري.

ويسعى اتحاد الجزائر لحسم الفوز على حساب الفريق التونسي من أجل الصعود بشكل رسمي.

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