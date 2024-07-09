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رياضة

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد بعرض رسمي لمدافع ليل

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد بعرض رسمي لمدافع ليل
ليني يورو
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 2:17 م

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد أبدى رغبة قوية في ضم ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، في الميركاتو الحالي، ليدخل في منافسة قوية مع ريال مدريد، الذي يضع اللاعب ضمن أهدافه.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، وخبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "أرسل مانشستر يونايتد عرضا رسميا بقيمة تزيد على 50 مليون يورو من أجل ضم ليني يورو مدافع ليل".

وأضاف: "وافق ليل على قبول عرض مانشستر يونايتد باعتباره الأفضل على طاولة النادي".

وتابع: "أعطى ليني يورو الأولوية دائما لريال مدريد، ولا يزال اللاعب في انتظار تحرك الميرنغي لضمه".

 

 

وأوضح: "يظل ريال مدريد مرتاحا وهادئا للغاية بشأن صفقة ليني يورو حتى بعد وصول عرض مانشستر يونايتد".

وأشار: "يدرك ريال مدريد تفضيل اللاعب للانضمام إلى الميرنغي، ويرى أن الصفقة ستتم هذا الصيف بشروط الملكي، وبأقل من 60 مليون يورو، أو سينتظر النادي للتوقيع معه مجانا في يونيو 2025".

 

 

كما ذكرت صحيفة "آس"، أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو ويضغط بقوة على ليل للموافقة على العرض.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يعتمد على رغبة يورو وتحقيق حلمه بالانتقال له.

وولد يورو وترعرع في فرنسا، ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف، وحصل على 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

الدوري الإنجليزيالدوري الإسباني

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