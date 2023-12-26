إلياس زيدان يدرس الرحيل عن ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن إلياس زيدان، الابن الرابع للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، يدرس الرحيل عن ريال مدريد، من أجل المشاركة بشكل أكبر الفترة المقبلة.
ويُعد إلياس مدافعًا يتميز بالقدرات البدنية الكبيرة ويجيد اللعب بالرأس، وهو أحد أفراد فريق الشباب الذي يقوده راؤول أربيلوا.
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن "اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، لكنه لا يدخل في خطط أربيلوا، حيث لعب مباراتان أساسيتان من 21 مباراة هي سبب شكوك اللاعب بشأن استمراريته".
وتابع التقرير: "من بين الأمور الأخرى التي تؤرق اللاعب الشاب هي أن قلة دقائق مشاركته تعرضه للخطر بشأن إمكانية استبعاده من المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما، مع جولة النخبة في مارس واقتراب بطولة أوروبا للشباب، ويعول مدرب المنتخب على إلياس، لكن إذا لم يلعب بشكل أساسي فسيكون من الصعب عليه البقاء في التشكيلة النهائية وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعله يفكر في الرحيل".
ووصل إلياس إلى أكاديمية ريال مدريد في صيف عام 2021 وهو في سن الـ15، ويلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 18 عاما.
يُذكر أن زين الدين زيدان كان قد دافع عن ألوان ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، لعب خلالها 227 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 49 هدفا مع 68 تمريرة حاسمة، كما حصد 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وآخر في الدوري الإسباني.
وبعد اعتزاله أشرف زيدان على تدريب الفريق في فترتين، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الاسباني مرتين.