إلياس زيدان يدرس الرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن إلياس زيدان، الابن الرابع للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، يدرس الرحيل عن ريال مدريد، من أجل المشاركة بشكل أكبر الفترة المقبلة.

ويُعد إلياس مدافعًا يتميز بالقدرات البدنية الكبيرة ويجيد اللعب بالرأس، وهو أحد أفراد فريق الشباب الذي يقوده راؤول أربيلوا.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن "اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، لكنه لا يدخل في خطط أربيلوا، حيث لعب مباراتان أساسيتان من 21 مباراة هي سبب شكوك اللاعب بشأن استمراريته".