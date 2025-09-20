مانشستر يونايتد يصالح جماهيره بفوز مثير على تشيلسي (فيديو)

صالح مانشستر يونايتد جماهيره بفوز مثير على حساب ضيفه تشيلسي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة مريرة في لقاء الديربي ضد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية؛ ما فجر غضب جماهير الرد ديفلز، وسط مطالب برحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 14، ثم أحرز البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 37 الهدف الثاني.

وسجل تشيلسي هدفه عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 80، بينما ألغى الحكم هدفاً للبلوز بداعي التسلل.

وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب روبرتو سانشيز حارس مرمى تشيلسي بعد مرور 5 دقائق فقط، بعد عرقلة بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد.

وتعرض كاسيميرو للطرد في الدقيقة 45+5 قبل نهاية الشوط الأول، بعد حصول لاعب مانشستر يونايتد على البطاقة الصفراء الثانية.

واستبدل إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، لاعبيه إستيفاو وبيدرو نيتو بعد مرور 6 دقائق فقط، كما أبقى على لاعبه الجديد أليخاندرو غارناتشو على مقاعد البدلاء، رافضاً إشراكه ضد فريقه السابق.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز السادس.