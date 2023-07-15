رسميًا.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي (فيديو)
أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم السبت، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر إنتر ميامي مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وتمت كتابة اسم ميسي بألوان الفريق، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.
وسيرتدي ميسي، صاحب الـ36 عامًا، القميص رقم 10 مع إنتر ميامي، وقال في مقطع الفيديو: "نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي".
ووصل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء الماضي، تمهيدًا لانتقاله رسميًّا إلى نادي إنتر ميامي.
وأعلن النادي الأمريكي، أمس الجمعة، فسخ تعاقد المكسيكي رودولفو بيزارو بالتراضي، تمهيدا لضم ميسي بشكل رسمي.
ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد، وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي، وكان لا بد أن يرحل أحد اللاعبين من أجل تسجيل النجم الأرجنتيني، وهو ما حدث بالفعل.
ورحل ميسي عن سان جيرمان بعد عامين في صفوفه، حصد خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين.
وارتبط اسم "ليو" بالعودة إلى برشلونة، مؤخرا، لكن النادي الكتالوني لم يقدم له الضمانات الكافية لتسجيله كلاعب بالفريق.
وكان خورخي ماس، المالك الإداري لنادي إنتر ميامي الأمريكي، قال إن ميسي من المتوقع أن يخوض أول مباراة له مع الفريق في 21 يوليو الجاري.
وسيواجه نادي إنتر ميامي نظيره كروز أزول المكسيكي، على أرض ملعب "DRV PNK"، في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.