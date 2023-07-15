رسميًا.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي (فيديو)

أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم السبت، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر إنتر ميامي مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وتمت كتابة اسم ميسي بألوان الفريق، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.

وسيرتدي ميسي، صاحب الـ36 عامًا، القميص رقم 10 مع إنتر ميامي، وقال في مقطع الفيديو: "نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي".