الاتحاد يفلت من فخ الخلود ويعبر لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين

وسيطر التعادل على مجريات اللقاء حيث افتتح روبرتو دياز لاعب الخلود التسجيل للاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل ان يتعادل الخلود بواسطة ماريانو فاسكيز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتمتد المباراة إلى وقت اضافي على شوطين سنحت فيه الفرصة للخلود لتحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة لولا يقظة الحارس عبد المعيوف.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أهدر فيها الخلود ثلاث ركلات مقابل ركلتين للاتحاد ليعبر "العميد" إلى دور الستة عشر بفوزه 7-6 بعد تصدي المعيوف لركلة من محمد سعد الشهراني.