بعدما أثار جدلا.. بيراميدز يكشف حقيقة وشم مساعد باتشكو

وفيما يلي نص بيان بيراميدز حول تلك الأزمة:

يحاول بعض المغرضين الإساءة لنادي بيراميدز في حملات مشبوهة معروف مصدرها، خلال الساعات الماضية، وطالت المدرب البرتغالي فيليب أليكساندر المدرب العام في جهاز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي.

من هو فيليب أليكساندر مدرب بيراميدز؟

فيليب أليكساندر هو لاعب كرة سابق في البرتغال، ويبلغ من العمر ٤٤ عاما، وسبق له خلال مسيرته كلاعب أن لعب في صفوف العديد من الأندية البرتغالية، مثل بوافيشتا، وفيرينسي، وباكوس فيريرا، وديسبورتيفو أفيش، واعتزل كرة القدم عام ٢٠١٤ ليبدأ عمله في مجال التدريب.

كما لعب أليكساندر في صفوف منتخبات الأعمار السنية المختلفة في البرتغال، حيث كان يلعب في الوسط المدافع، ولعب مع منتخبات البرتغال بداية من ١٥ وحتى ٢١ سنة.

وخلال مسيرته التدريبية عمل في أكثر من فريق برتغالي، من بينها باكوس فيريرا، مدربا لفريق الشباب تحت ١٩ سنة، والفريق الثاني بنفس النادي، قبل أن يعمل في الجهاز الفني لنادي ماريتيمو البرتغالي، ومنذ حضور البرتغالي باتشيكو مع بيراميدز وهو يتواجد في الجهاز المعاون كمدرب عام للفريق.

وردا على الأكاذيب التي تناولت الوسم الموجود على يد المدرب العام، فإننا ننشر صورته الكاملة وتفاصيله على النحو التالي:

الوشم مكتوب على أيدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما يردد البعض بأكاذيب لا معنى لها.

ومكتوبة على النحو التالي:

‏MCMXXXVII XII X

‏MCMLI II XVIII

‏MCMXLV V XX