ديلي ميل: مانشستر يونايتد أقل تفاؤلا بشأن بقاء ديفيد دي خيا
أصبح مستقبل ديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد محل شك جديد، وقد حدد إيريك تين هاغ بديل اللاعب المخضرم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد أخذت قضية تجديد عقد دي خيا منعطفًا آخر، وبات مانشستر يونايتد أقل تفاؤلا بشأن بقاء اللاعب البالغ من العمر 32 عاما.
وأكدت الصحيفة أن إطار العقد الجديد وخفض راتب دي خيا قد تم الاتفاق عليهما منذ وقت، لكن المدرب تين هاغ غير مقتنع بإبقاء دي خيا الحارس الأول.
ويفضل تين هاغ التوقيع مع حارس جديد، لكن تقدر قيمة التعاقد مع أندريه أونانا لاعب إنتر ميلان أو ديفيد رايا من برينتفورد، بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مانشستر يونايتد يواجه مشكلات هذا الصيف بسبب متطلبات اللعب المالي النظيف.
ويعتبر مركز المهاجم ولاعب الوسط من المراكز ذات الأولوية في مانشستر يونايتد، ويحتاج الفريق إلى بيع لاعبين لتمويل المزيد من التعاقدات الجديدة، ويفضل الفريق تأمين بقاء دي خيا بعقد جديد بدلا من شراء بديل.
ومع ذلك، فإن تين هاغ لديه تحفظات بعد موسم تعرض فيه دي خيا لانتقادات بسبب عدد من الأخطاء البارزة وعدم إتقانه لعب الكرة بالقدمين، رغم أنه فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.
وشارك دي خيا في 58 مباراة مع مانشستر يونايتد في الموسم المنقضي، ويحصل الحارس على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. ويتردد أن مانشستر يونايتد كان يريد أن يقبل دي خيا عقدًا جديدًا يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا،
وينتهي العقد الحالي لدي خيا مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو الحالي، وهو يلعب للفريق منذ 12 عاما لكنه يرتبط بالانتقال إلى السعودية.
وذكرت "ديلي ميل" أنه لا يزال هناك احتمال أن يتمكن دي خيا من البقاء في أولد ترافورد، وأفادت بأن مانشستر يونايتد قال في بيان: "تظل المناقشات مفتوحة مع دي خيا بشأن عقد جديد محتمل".
وأكدت الصحيفة أنه كان من المتوقع أن يوافق دي خيا على الشروط بعد مفاوضات مطولة على الرغم من تخفيض الراتب والتحذير من أنه لن يضمن المركز الأول في حراسة المرمى الموسم المقبل.