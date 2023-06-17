ديلي ميل: مانشستر يونايتد أقل تفاؤلا بشأن بقاء ديفيد دي خيا

ويفضل تين هاغ التوقيع مع حارس جديد، لكن تقدر قيمة التعاقد مع أندريه أونانا لاعب إنتر ميلان أو ديفيد رايا من برينتفورد، بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مانشستر يونايتد يواجه مشكلات هذا الصيف بسبب متطلبات اللعب المالي النظيف.

ويعتبر مركز المهاجم ولاعب الوسط من المراكز ذات الأولوية في مانشستر يونايتد، ويحتاج الفريق إلى بيع لاعبين لتمويل المزيد من التعاقدات الجديدة، ويفضل الفريق تأمين بقاء دي خيا بعقد جديد بدلا من شراء بديل.

ومع ذلك، فإن تين هاغ لديه تحفظات بعد موسم تعرض فيه دي خيا لانتقادات بسبب عدد من الأخطاء البارزة وعدم إتقانه لعب الكرة بالقدمين، رغم أنه فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.