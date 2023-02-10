رونالدو "السوبر هاتريك" يواصل تحطيم الأرقام القياسية
واصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية عندما سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ليقود النصر للفوز 4-صفر على مضيفه الوحدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليحرز هدفه الخامس في الدوري منذ انضمامه للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال موقع إحصائيات "سكواكا" إن هذه المرة 61 التي يسجل فيها رونالدو هاتريك مع الأندية ومنتخب البرتغال، بواقع 44 مع ريال مدريد، وعشرة مع منتخب بلاده، وثلاثة مع يوفنتوس، ومثلها مع مانشستر يونايتد، وأخيرا واحد مع النصر، بينما هذا السوبر هاتريك رقم 11 في مسيرته.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، فإن رونالدو سجل أول 4 أهداف على الأقل في مباراة واحدة منذ سبتمبر 2019 عندما سجل أربعة أهداف في فوز البرتغال 5-1 على ليتوانيا في تصفيات يورو 2020.
وعادل رونالدو رقم المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب اتحاد جدة السابق والأهلي المصري الحالي كأسرع اللاعبين تسجيلا للسوبر هاتريك في تاريخ الدوري.
وجاءت رباعية رونالدو في غضون 40 دقيقة، إذ جاءت في الدقائق 21 و40 و53 من ضربة جزاء والدقيقة 61، ليصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاترك" للنصر منذ فعلها المغربي عبد الرزاق حمد لله في شباك الوحدة أيضا عام 2019 على ملعب الشرائع.
وتعود آخر مباراة سجل فيها رونالدو رباعية مع الأندية إلى مارس/آذار 2018 عندما اكتسح ريال مدريد منافسه جيرونا 6-3 في الليغا الإسبانية.
وكانت أول مرة يحرز فيها أربعة أهداف في مباراة واحدة موسم 2010-2011 حينما فعل ذلك للمرة الأولى في مسيرته في راسينغ سانتاندير، قبل أن يكررها في عام 2011 على إشبيلية عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.
وسبق لرونالدو تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة مرتين خلال مسيرته الأولى، في فوز ريال مدريد على غرناطة 9-1 في 2015، و6-صفر على إسبانيول في العام ذاته.
وقال حساب دوري روشن السعودي على تويتر إن رونالدو بلغ 500 هدف وأكثر في مسيرته مع الأندية برباعيته في شباك الوحدة، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ دوري روشن يحرز "سوبر هاتريك" وأول سوبر هاتريك هذا الموسم.
كما أنه أسرع "سوبر هاتريك" في تاريخ دوري المحترفين السعودي ووصل إلى 824 هدفا في مسيرته و503 أهداف مع الأندية.
وقال رونالدو لشركة الرياضة السعودية SSC: "سعيد جدًا بأهداف اليوم، وسعادتي الأكبر تكمن لمساعدة زملائي في الفريق.
وجاءت رباعية رونالدو من ست تسديدات على المرمى.