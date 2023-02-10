رونالدو "السوبر هاتريك" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وقال موقع إحصائيات "سكواكا" إن هذه المرة 61 التي يسجل فيها رونالدو هاتريك مع الأندية ومنتخب البرتغال، بواقع 44 مع ريال مدريد، وعشرة مع منتخب بلاده، وثلاثة مع يوفنتوس، ومثلها مع مانشستر يونايتد، وأخيرا واحد مع النصر، بينما هذا السوبر هاتريك رقم 11 في مسيرته.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، فإن رونالدو سجل أول 4 أهداف على الأقل في مباراة واحدة منذ سبتمبر 2019 عندما سجل أربعة أهداف في فوز البرتغال 5-1 على ليتوانيا في تصفيات يورو 2020.

وعادل رونالدو رقم المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب اتحاد جدة السابق والأهلي المصري الحالي كأسرع اللاعبين تسجيلا للسوبر هاتريك في تاريخ الدوري.

وجاءت رباعية رونالدو في غضون 40 دقيقة، إذ جاءت في الدقائق 21 و40 و53 من ضربة جزاء والدقيقة 61، ليصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاترك" للنصر منذ فعلها المغربي عبد الرزاق حمد لله في شباك الوحدة أيضا عام 2019 على ملعب الشرائع.

وتعود آخر مباراة سجل فيها رونالدو رباعية مع الأندية إلى مارس/آذار 2018 عندما اكتسح ريال مدريد منافسه جيرونا 6-3 في الليغا الإسبانية.