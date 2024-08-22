بعد إعادة تشكيلها.. تفاصيل اجتماع "الخطيب" ولجنة التخطيط في الأهلي المصري | إرم نيوز

اجتمع محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، مع لجنة التخطيط في القلعة الحمراء بعد إعادة تشكيلها.

وترأس مختار مختار نجم الأهلي الأسبق لجنة التخطيط خلفًا لمحسن صالح الذي تقدم باستقالته من منصبه، كما ضمت اللجنة محمد رمضان مهاجم الفريق الأحمر الأسبق، بجانب استمرار زكريا ناصف وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة في عضوية لجنة التخطيط.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يلجأ لـ"تضحية مالية" للتخلص من محترف الفريق

وتطرّق الاجتماع إلى تفاصيل الدور المنوط به للجنة في إدارة ملف كرة القدم داخل القلعة الحمراء على مستوى 4 قطاعات مختلفة، وهي: الفريق الأول، وقطاع الناشئين، وقطاع الأكاديميات، والكرة النسائية.

وعقدت اللجنة اجتماعًا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، بجانب اجتماع آخر مع عبد المنعم مصطفى "شطة" المسؤول عن الأكاديميات، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية.

وتم الاجتماع مع خالد بيبو بعد رحيله عن منصب مدير الكرة للفريق الأول وتوليه منصب المنسق العام للقطاعات الثلاثة بعيدًا عن الفريق الأحمر.

واجتمعت اللجنة أيضًا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها، والترتيب للموسم الجديد.

وناقش الخطيب مع لجنة التخطيط ملف الصفقات الجديدة بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات، وهاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.