كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الأهلي السعودي بالسعي في سوق الانتقالات الصيفية لحسم صفقة أجنبية مواليد 2003 خلال الساعات المقبلة في مركز الظهير.

وقال الإعلامي وليد سعيد، إن المفاوضات جارية بالفعل، ووصلت لمراحل جادة للغاية على حد تعبيره، لكنه لم يكشف اسم اللاعب بعد، وعما إذا ما كان مركزه ظهيرًا أيمن أم أيسر، في ظل حاجة الأهلي لتدعيم في المركزين.

ونستعرض بعض الأسماء التي قد تكون صالحة للأهلي وتنطبق عليها نفس تلك المواصفات، وبعضهم قد ارتبط بالفريق السعودي بالفعل من خلال أنباء سابقة:

فيليبو ميسوري

يعد الظهير الأيمن ميسوري لاعب ساسولو أحد المواهب المبشرة في الكرة الإيطالية.

وخاض اللاعب صاحب الـ 20 عامًا مع فريقه ساسولو قبل توديع الدوري الإيطالي 11 مباراة بين الدوري والكأس.

وتألق ميسوري بشكل لافت في لقاءي إنتر وفيورنتينا، كما أنه حصل على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما قبل رحيله إلى ساسولو، كما حقق بطولة أوروبا تحت 19 عامًا وكأس إيطاليا للشباب.

ينتهي عقد اللاعب بحلول صيف 2028 لكن التفريط في خدماته لن يكون صعبًا على الفريق الهابط للدرجة الثانية، ويتميز بكونه يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن ولاعب الوسط أيضًا.

لوكا نيتز

يعد اللاعب الألماني الواعد لوكا نيتز صاحب الـ 21 عامًا حلًا مناسبًا أيضًا للأهلي، خاصة أنه يلعب في الجبهة اليسرى كظهير أو لاعب وسط مساند أو قلب دفاع.

ورغم أن نيتز يتفوق في القيمة السوقية المحددة على موقع "ترانسفير ماركت" على ميسوري بحوالي 7 أضعاف، فهو قيمته 10 ملايين يورو، لكن ضمه لا يجب أن يكون مزعجًا، في ظل انتهاء عقده مع بروسيا مونشنغلاباخ الألماني في صيف 2026 أي بعد عامين فقط.

ريكو لويس

يعد نجم مانشستر سيتي الشاب من أفضل المواهب الشابة في عدة مراكز وليس مركز واحد فقط، وهو ما لفت أنظار مدربه بيب غوارديولا له بكل تأكيد.

يستطيع لويس اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع ووسط الملعب الدفاعي والهجومي أيضًا.

سيكون التوقيع معه قد يكون صعبًا بعض الشيء لكن ليس مستحيلًا، في ظل تمسك غوارديولا به وكونه لاعبًا للمستقبل في صفوف مانشستر سيتي بعمره الحالي الذي يصل إلى 19 عامًا.

ديستيني أودوجي

كان الإيطالي صاحب الأصول النيجيرية من الأسماء المهمة للغاية في صفوف أودينيزي قبل سنوات، لكن توتنهام نجح في خطفه لصفوفه.

ويقدم اللاعب مع فريقه الإنجليزي مستويات طيبة للغاية، وفي الموسم الماضي فقط سجل هدفين وصنع 3 في 28 مباراة بالدوري.

ضم أودوجي لن يكون سهلًا لكون عقده مع توتنهام مستمر حتى 2030 ولقيمته المالية الكبيرة للغاية، لكنه في النهاية يملك جودة مضمونة ونجاحه مع الأهلي لو تمت الصفقة سيكون مدويًا.

هيكتور فورت

ظهر هيكتور فورت لأول مرة بشكل أساس مع الفريق الأول لبرشلونة في الموسم الماضي بعشر مباريات خاضهم بين الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وكان لاعب برشلونة ضمن مجموعة من الشباب قدمهم تشافي هيرنانديز ومن المتوقع لهم الكثير من النجاحات في المستقبل القريب، كذلك فمحاولة ضمه من النادي الكتالوني لن تكون صعبة في ظل انتهاء عقده في 2026 وبشرط جزائي قيمته 6 ملايين يورو فقط.

قدم فورت 3 تمريرات حاسمة مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الماضي، ويستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بشكل جيد، وإن كان اليسار لا يظهر فيه مستويات طيبة على طول الخط.