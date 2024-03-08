تشافي يكشف عن أبرز ما يعاني منه كمدرب لبرشلونة
كشف تشافي مدرب برشلونة عن أبرز ما يعاني منه كمدرب للفريق الكتالوني.
وقال تشافي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "أقصى ضغط يمكن أن تشعر به في الحياة هو ما يشعر به مدرب برشلونة كل يوم".
وتزداد الضغوط على برشلونة وتشافي مع الفشل في تقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة من 27 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن ريال مدريد، ونقطة عن جيرونا الثاني.
وخسر برشلونة مع تشافي أمام ريال مدريد 1/4 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وخسر البلوغرانا 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.
وتعادل برشلونة 1/1 مع نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ويلتقيان مجددًا، يوم الثلاثاء، في مباراة الإياب.
وعن وضع برشلونة في الدوري الإسباني، قال تشافي: "لا أعتقد أننا أصبحنا خارج المنافسة على لقب الليغا، لدينا فرصة (أمام ريال مايورما) لتقليص الفارق إلى 5 نقاط مع ريال مدريد والتقدم على جيرونا، لم نخسر فرصنا في الليغا ولم نفقد الأمل".
لكن تشافي حذّر من أن الأمر لن يكون سهلاً أمام فريق مثل مايوركا "القوي بدنيا" و"يقدم موسمًا رائعًا" بتأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.
أما عن تجدد إصابة بيدري فقال مدرب برشلونة: "الشيء الأهم هو أن يتعافى بشكل جيد، لا ينبغي له أن يفكر في العودة للعب في الكلاسيكو أو في أمم أوروبا، عليه أن يفكر في التعافي بنسبة 100%".
ويلعب برشلونة مع ريال مايوركا، اليوم الجمعة، في الليغا ثم يلاقي نابولي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ثم يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الليغا يوم الأحد.