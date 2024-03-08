تشافي يكشف عن أبرز ما يعاني منه كمدرب لبرشلونة

كشف تشافي مدرب برشلونة عن أبرز ما يعاني منه كمدرب للفريق الكتالوني.

وقال تشافي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "أقصى ضغط يمكن أن تشعر به في الحياة هو ما يشعر به مدرب برشلونة كل يوم".

وتزداد الضغوط على برشلونة وتشافي مع الفشل في تقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة من 27 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن ريال مدريد، ونقطة عن جيرونا الثاني.

وخسر برشلونة مع تشافي أمام ريال مدريد 1/4 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وخسر البلوغرانا 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.