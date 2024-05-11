تصريحات صادمة حول عصيان وتهرب بنزيما من الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار معلومات صادمة بشأن كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي.

وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد مطلع الموسم الجاري، لكنه فشل في تقديم الإضافة للفريق، فقد غاب عن معظم المباريات، كما دخل في مشكلة مع مدرب الفريق السابق نونو سانتو تسببت بإقالته.

وسجل كارل توكو إيكامبي ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق للاتفاق 5-صفر على مضيفه الاتحاد حامل اللقب، الذي تلقى خسارته الثالثة تواليا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة.

وللمرة الثانية هذا الموسم، يخسر الاتحاد في ثلاث مباريات متتالية بالدوري.

وافتقر الاتحاد للحلول الهجومية لغياب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله بداعي الإصابة.