تصريحات صادمة حول عصيان وتهرب بنزيما من الاتحاد السعودي
كشف الإعلامي السعودي هتان النجار معلومات صادمة بشأن كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي.
وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد مطلع الموسم الجاري، لكنه فشل في تقديم الإضافة للفريق، فقد غاب عن معظم المباريات، كما دخل في مشكلة مع مدرب الفريق السابق نونو سانتو تسببت بإقالته.
وسجل كارل توكو إيكامبي ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق للاتفاق 5-صفر على مضيفه الاتحاد حامل اللقب، الذي تلقى خسارته الثالثة تواليا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة.
وللمرة الثانية هذا الموسم، يخسر الاتحاد في ثلاث مباريات متتالية بالدوري.
وافتقر الاتحاد للحلول الهجومية لغياب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله بداعي الإصابة.
وقال النجار المقرب من نادي الاتحاد عبر قناة ssc :"المفروض بنزيما موجود في مدريد للعلاج كما أعلن النادي، لكنه موجود في الحقيقة للاحتفال مع ريال مدريد !".
ونشر بنزيما أكثر من منشور عبر حساباته على إنستغرام لدعم لاعبي ريال مدريد والاحتفال قبل وبعد مباراة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتابع النجار: "هناك معلومة أن المدرب كان يقول لبنزيما "اعرض إصابتك على طبيب النادي واللاعب "يركب سيارته ويمشي".
وسبق أن أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي أن بنزيما سافر إلى مدريد لعرض حالته على طبيب النادي الإسباني.