رد مشعل السفاعي، وكيل نواف العقيدي، حارس النصر السعودي، على الجدل المثار حول الحارس والاتهامات التي صدرت ضده بأنه طلب المشاركة أساسيًا في مواجهة التعاون، بنصف نهائي السوبر السعودي، مساء الأربعاء، وعلى إثر ذلك تم استبعاده من القائمة.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، مساء اليوم الأربعاء، على أن يضرب الفائز موعدًا مع الهلال، الذي تجاوز الأهلي بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 يوم السبت المقبل.

وكان الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، قد قال في تصريحات عبر قناة "SSC" إنه "حسب المعلومات فإن العقيدي طالب بأن يكون الحارس الأساسي، ورفض فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء للحارس البرازيلي بينتو، ما دفع المدرب لويس كاسترو لاستبعاده من القائمة".

وبدوره نشر السفاعي مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات الحميدي، وعلق عليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "تحياتي عبد الرحمن مع حبي وتقديري لشخصك الكريم، واحترامي لمصادر البرنامج، الكابتن نواف العقيدي دخل آخر تمرين بالنادي وتعرض لإصابة".

وأضاف: "الإصابة استدعت الجهاز الفني لاستبعاده، لأنه لا يستطيع التواجد ضمن قائمة الفريق، وحددوا له جلسات علاجية بالنادي مع أحد أفراد الطاقم الطبي، وبإذن الله يعود أقوى ويخدم ناديه والمنتخب السعودي".

ورغم أن إيقاف العقيدي على خلفية أزمة رفضه المشاركة مع المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023 قد انتهى، وقد شارك بالفعل في معسكر الإعداد للموسم الجديد 2024-2025 بصورة طبيعية، لكن تفاجأ الجمهور باستبعاد كاسترو له، وهو ما عرض الأخير للهجوم.

وكانت صحيفة "الرياضية"، ذكرت سابقًا أن الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو، فرض برنامجًا خاصًا للعقيدي من خلال التدريب على فترتين صباحية ومسائية، بعد استبعاده من السوبر.

العقيدي بدوره قرر حسم جدل استبعاده بصورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، إذ نشر صورة قدمه اليسرى وهي تعاني من إصابة ما، دون توضيح تفاصيل تلك الإصابة.

وعلق الحارس على صورة إصابته: "أُعالج كي أعود بصورة أفضل".

ومن المنتظر أن يشارك في السوبر حارس النصر الجديد البرازيلي بينتو، الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.