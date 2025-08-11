مفاجأة.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور ليفربول أمام كريستال بالاس

وجّه مشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لنجم ليفربول محمد صلاح بعد فشله في ترك بصمة خلال خسارة فريقه بركلات الترجيح 3-2 أمام كريستال بالاس، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية على ملعب ويمبلي، مساء الأحد.

واستهل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 المباراة بقوة، حين افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر هوغو إيكيتيكي، الذي تلقى تمريرة من فلوريان فيرتز وأسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة الـ15، أسقط فيرجيل فان دايك المهاجم إسماعيلا سار داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس، ترجمها جان فيليب ماتيتا إلى هدف التعادل (1-1) بعد دقيقتين فقط.

وأعاد جيريمي فريمبونغ التقدم لليفربول في الدقيقة الـ21 بعدما لعب كرته بمهارة فوق الحارس دين هندرسون لتسكن الشباك، لكن إسماعيلا سار أعاد التعادل (2-2) في الدقيقة الـ77 بتسديدة قوية.

ورغم ضغط ليفربول في الدقائق الأخيرة، فشل الفريق في تسجيل هدف الفوز، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي، حيث كان محمد صلاح من بين اللاعبين الذين أضاعوا ركلاتهم، ليحسم كريستال بالاس الفوز 3-2.

وشارك صلاح أساسياً في مركز الجناح الأيمن طوال الـ90 دقيقة، لكنه اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى، ولم ينجح في أي محاولة مراوغة (0 من 1)، وفقد الكرة 12 مرة، بحسب موقع "سوفاسكور"، المتخصص في رصد إحصائيات اللاعبين.

كما فشل الجناح الأيمن في تشكيل أي خطورة على دفاع كريستال بالاس، وافتقد الفاعلية الهجومية. وبعد المباراة، وجهت الجماهير انتقادات واسعة لأدائه، حيث غرّد أحدهم قائلاً: "صلاح ظهر كأنه يقود جرّار في الملعب".

فيما قال آخر: "صلاح كان أسوأ لاعب في الملعب ضد كريستال بالاس".

وشدد ثالث: "صلاح مستواه متراجع"، وتساءل مغرد: "لماذا لا يتم استبدال صلاح مطلقًا؟ لقد كان سيئًا للغاية".

ويفتتح محمد صلاح مع ليفربول، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز وحملة الدفاع عن لقب في الموسم الجديد، بلقاء بورنموث يوم الجمعة المقبل الـ15 من أغسطس على ملعب آنفيلد.