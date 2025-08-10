خانها وأذلها وتركها مفلسة.. زوجة "طريد برشلونة" تفضحه أمام القضاء

كسرت ديانا لينز، زوجة اللاعب البرازيلي فيتور روكي نجم برشلونة الإسباني السابق، حاجز الصمت وفضحت الأخير أمام القضاء بدعوى رسمية.

وانفصل روكي عن ديانا منذ عدة أشهر قبل أن تلجأ زوجته إلى القضاء بدعوى رسمية حسب تقارير صحفية.

وكشف تقرير نشرته منصة TAG عن نص الدعوى القضائية التي تقدمت بها زوجة نجم برشلونة السابقة، مؤكدة أنها تعرضت لإهانات ومساومات خلال رحلتها مع روكي.

وشملت الدعوى تسجيلات صوتية لإهانات من جانب روكي إلى والدتها بألفاظ خارجة، بخلاف أن الأخير أساء معاملتها وتورط في خيانات متعددة وتركها مفلسة ودون أموال وفي حالة إذلال واضحة.

ورفض ممثلو اللاعب البرازيلي التعليق على تصرفات زوجته السابقة التي ارتبط بها في ديسمبر 2023 قبل الانفصال في وقت سابق من هذا العام.

وانضم فيتور روكي صاحب الـ20 عاماً إلى برشلونة في شهر يناير 2024 قادماً من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو.

وأعير اللاعب إلى ريال بيتيس في الموسم الماضي قبل رحيله إلى بالميراس البرازيلي مقابل 25 مليون يورو.

ويرتبط روكي بعقد مع فريقه الحالي بالميراس البرازيلي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2029.