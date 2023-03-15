رفض مصافحة مدربه.. غضب عارم من محمد كنو عقب تبديله خلال مباراة الهلال والفتح (فيديو)

وأظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة الهلال مع الفتح المقامة حاليا في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، غضب كنو لحظة تغييره.

وخرج اللاعب محمد كنو من المباراة حيث رفض السلام على المدير الفني للفريق رامون دياز كما رفض السلام على مدير الكرة سعود كريري.

يذكر أن كنو قد أحرز الهدف الأول للهلال أمام الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من بداية المباراة.

وخرج كنو وكان الهلال متقدما على الفتح بنتيجة هدفين لهدف علما بأن هناك حالة طرد تعرض لها المدافع علي البليهي.