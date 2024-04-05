هاري كين يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة ثمينة (صورة)

وسجل كين 21 هدفا مع بايرن ميونخ، و17 هدفا مع توتنهام بإجمالي 38 هدفا.

واعتمد التصنيف على أفضل 100 دوري حول العالم لعام 2023.

يشار إلى أن رونالدو تربع على قمة صدارة الهدافين في عام 2023، حيث سجّل 54 هدفا خلال 59 مباراة.

يليه كيليان مبابي (52 هدفا في 53 مباراة)، وهاري كين (52 هدفاً في 57 مباراة)، وإيرلينغ هالاند (50 هدفاً في 60 مباراة).