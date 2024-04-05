هاري كين يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة ثمينة (صورة)
كين سجل 38 هدفًا كأكثر هدافي العالم نجاحًا في الدوريات الوطنية الكبرى عام 2023.
تفوق الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر، ونال جائزة مميزة.
وتسلم هاري كين جائزة "IFFHS" لأفضل هداف في العالم في دوري الدرجة الأولى لعام 2023.
وسجل كين 38 هدفًا كأكثر هدافي العالم نجاحًا في الدوريات الوطنية الكبرى في عام 2023، لينال الجائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.
وسجل كين 21 هدفا مع بايرن ميونخ، و17 هدفا مع توتنهام بإجمالي 38 هدفا.
واعتمد التصنيف على أفضل 100 دوري حول العالم لعام 2023.
يشار إلى أن رونالدو تربع على قمة صدارة الهدافين في عام 2023، حيث سجّل 54 هدفا خلال 59 مباراة.
يليه كيليان مبابي (52 هدفا في 53 مباراة)، وهاري كين (52 هدفاً في 57 مباراة)، وإيرلينغ هالاند (50 هدفاً في 60 مباراة).