باريس سان جيرمان يعتقد بوجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد
قالت شبكة "rmcsport" الفرنسية إن باريس سان جيرمان يعتقد بوجود اتفاق بين نجمه كيليان مبابي وريال مدريد.
وأوضحت الشبكة أن باريس سان جيرمان يعتقد أن مبابي أبرم بالفعل اتفاقًا مع ريال مدريد، على أن ينضم اللاعب للميرنغي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.
ويرى باريس سان جيرمان أن الوضع ليس نهائيًا وما زال يتمنى أن يتمكن من تغيير رأي مبابي، ولذلك سيبذل الفريق الفرنسي كل ما بوسعه لضمان إقناع مبابي بأن مستقبله لا يزال قيد الكتابة في العاصمة.
وذكرت "rmcsport" أنه إذا تم تنفيذ اتفاق مبابي وريال مدريد فإن الأخير سيحصل على مبابي مجانًا بعد عام، ولن يدفع الملايين هذا الصيف لإتمام الصفقة.
كما يمكن لريال مدريد أن يلبي طلبات مبابي المالية بمكافآت وعقد "مُرضٍ".
وكان مبابي قد أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يُفعّل بند تجديد العقد، حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي بين الطرفين في يونيو 2024.
وأكد مبابي أيضًا أنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قريبًا من ريال مدريد، صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، لكن الفريق الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.