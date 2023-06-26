مرتضى منصور: سيف جعفر سرق العقود ورفض الذهاب إلى النادي.. والزمالك لا يرغب في استمراره
اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، لاعبه الشاب سيف فاروق جعفر بسرقة عقود تجديده مع النادي، بعد إعلان توقيعه لنادي بيراميدز.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بعزله، قد ظهر في فيديو منذ أيام معلنا تمديد التعاقد مع سيف جعفر، في حضور اللاعب، ولكن لم يتم الكشف عن العقد الموقع.
والدة اللاعب خرجت في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، وأكدت توقيع سيف جعفر لنادي بيراميدز.
وخرج مرتضى منصور ليتهم اللاعب بأنه سرق العقود الجديدة التي وقعها من أحد الإداريين داخل النادي.
وقال مرتضى عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب": " اللاعب وقع مع الزمالك على 4 نسخ، ثم حصل على العقود من أحد الإداريين، ومشى كي تراهم والدته".
وأضاف: "فوجئت بأنه يطلب 12 مليون جنيه في الموسم، لو أعطيته هذا الرقم سأفوم بتخريب غرفة الملابس، نيمار وحسام عبدالمجيد اللي (يلعبوا منتخب) يحصلون على مليون فقط".
وواصل: "سيف رفض العودة مرة أخرى للنادي أو المشاركة في التدريبات، ونحن أيضًا لا نرغب في استمراره".
وتابع: "أوسوريو مدرب الفريق قال لي مش عاوز سيف جعفر أو يوسف أسامة نبيه والنادي مش هيشتري اللي يبيعه".
واختتم: "أزمة سيف فاروق جعفر بسبب والده وطليقته والعند بينهم، وإحنا مش فاضيين للمشاكل العائلية دي".
يذكر أن سيف فاروق جعفر البالغ 23 عاما خاض مع الزمالك في الموسم الجاري 21 مباراة وسجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.
وإجمالا خاض سيف جعفر بالقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2، وتوج بلقب الدوري المصري مرتين.