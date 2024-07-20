عندما نفكر في الأندية التي تشتري بسعر رخيص وتبيع بسعر مرتفع للغاية في السنوات الأخيرة، تتبادر إلى أذهاننا فرق مثل بنفيكا، وبورتو، ودورتموند، وبرايتون، لكن القليل من الناس يفكرون في ناد مثل ليل الفرنسي.

لقد أظهر الفريق في العقد الماضي تنافسية عالية للغاية، حتى عندما يأتي كبار القارة للحصول على بعض أفضل الأسماء لديهم مثلما كان الحال أخيرًا مع ليني يورو.

دخلت نصف فرق أوروبا الكبرى في صراعات من أجل ضم ليني يورو، وفاز مانشستر يونايتد أخيرًا بهذا السباق بعدما دفع حوالي 70 مليون يورو بالمتغيرات، وهو رقم ضخم للغاية لمدافع عمره بالكاد 18 عامًا، ولديه موسم واحد في عقده الأخير مع الفريق.

المذهل أن بيع ليني يورو ليس الأغلى بين صفقات ليل الراحلة في السنوات الأخيرة، بعدما حصد الفريق حوالي 500 مليون يورو في رحيل 15 لاعبًا عن صفوفه خلال تلك الفترة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية رصدت أبرز الأسماء التي غادرت فريق ليل في السنوات الماضية، وساهمت في تكوين الفريق لثروته.

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ملايين هازارد مفيدة

كانت صفقة انتقال هازارد إلى صفوف تشيلسي واحدة من أنجح الصفقات في تاريخ البلوز.

هازارد على الرغم من فشله في ريال مدريد، نجح بتميز في صفوف تشيلسي؛ نظرًا لقيمة صفقته التي لم تتجاوز الـ40 مليون يورو.

بوتمان وصفقة معقولة

في عام 2022 كانت صفقة انتقال سفين بوتمان إلى صفوف نيوكاسل من النادي الفرنسي مقابل 40 مليون يورو هي صفقة برقم معقول للغاية.

كارلوس باليبا

لاعب برايتون الحالي انتقل إلى صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو فقط.

نيكولاس بيبي

كان أحد أسرع الأجنحة في العالم، وانضم إلى آرسنال في 2019 مقابل 80 مليون يورو، لكنه لم يعكس قيمته فنيًا في أرض الملعب قط.

فيكتور أوسيمين

نجم منتخب نيجيريا خريج مدرسة ليل أيضًا، حيث غادر صفوف فريقه الفرنسي إلى نابولي الإيطالي مقابل 81 مليون يلا.

الخلاصة

كانت عمليات البيع تلك مفيدة على المدى الطويل بالنسبة لنادي ليل؛ نظرًا للاستفادة ماديًا منها بشكل واضح.