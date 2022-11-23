مباراة فرنسا وأستراليا: جيرو يسجل هدفين ليعادل الرقم المسجل باسم هنري

سجل المهاجم أوليفييه جيرو هدفين في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فرنسا في كأس العالم لكرة القدم أمام أستراليا اليوم الثلاثاء ليصل إلى رقم 51 هدفا دوليا ويعادل الرقم القياسي الفرنسي المسجل باسم تييري هنري مهديا الفوز لفريقه 4-1.

ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أصحاب الأرض في المقدمة بنتيجة 2-1 بضربة رأس بعد مرور 32 دقيقة وأضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 ليدفع فرنسا للتقدم 4-1 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من كيليان مبابي.

وانضم جيرو إلى التشكيلة ليخوض مباراته الدولية رقم 115 بعد استبعاد كريم بنزيمة من المشاركة بالبطولة بسبب الإصابة يوم السبت الماضي.

وعادل جيرو الرقم القياسي الذي سجله هنري في مسيرته الدولية المؤلفة من 123 مباراة في الفترة من 1997 وحتى 2010.

بهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما.

وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.