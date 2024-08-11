ظهر نيكو ويليامز، نجم نادي أتليتك بلباو، لأول مرة بعد موافقته على عرض فريق برشلونة لضمه هذا الصيف.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، مساء اليوم الأحد، تقريراً قالت فيه إن نيكو ويليامز تحدث مع المسؤولين في برشلونة، وأخبرهم بأنه يريد القدوم إلى الفريق هذا الصيف.

وبعد إعلان نيكو ويليامز موافقته على الانضمام إلى برشلونة، نشر اللاعب الإسباني، صورة له في صالة التدريبات الرياضية، وكتب عليها "استمر في التقدم".

يذكر أن برشلونة، يسعى إلى ضم ويليامز مع داني أولمو لتكوين فرقة هجومية نارية للبلوغرانا الموسم المقبل، في ظل وجود لامين يامال وبيدري وغافي من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد.

ويمتلك نيكو ويليامز شرطاً جزائياً في عقده مع بلباو، يتيح له الرحيل بمبلغ لا يتعدى 48 مليون يورو.

وخاض ويليامز أكثر من 120 مباراة مع الفريق الأول لأتليتك بلباو، مُسهمًا بـ46 هدفًا (سجّل 20 هدفًا، وقدّم 26 تمريرة حاسمة).