NBA.. مافريكس يتجنب خسارة سريعة أمام بوسطن بنهائي دوري السلة الأمريكي

وأثبت دالاس وجوده عبر تأجيل الحسم بعد أن هيمن سيلتيكس وفاز بالمباريات الثلاث الأولى من النهائيات التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وأصبح على بعد انتصار واحد فقط من التتويج.

وهذه هي المباراة الأولى في المباريات الأربع التي يتجاوز فيها مافريكس عتبة 100 نقطة أمام بوسطن.

وجاءت النتيجة بمثابة خيبة أمل لسيلتيكس الذي لا يزال مهيمنا على النهائيات.

وقاد جيسون تيتوم سيلتيكس بتسجيل 15 نقطة، وأضاف سام هاوزر 14 نقطة، وبايتون بريتشارد 11 نقطة.