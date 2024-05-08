إنقاذ كارثة.. ريال مدريد كاد يسجل بكرتين في الملعب (فيديو)

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال أحداث المباراة، تلقى مرمى بايرن هجمة خطيرة من جانب ريال مدريد، بطلها مانويل نوير، حيث انفرد البرازيلي فينيسيوس جونيور بالمرمى، ولكنه سدد في العارضة، لترتد إلى زميله رودريغو الذي سدد في المرمى، ليتعملق نوير ويتصدى لها.

وبتصدي نوير للكرة، نجح في إنقاذ الملعب من كارثة، حيث تواجدت كرة أخرى في الملعب مع مدافعي ريال مدريد، وفي حال نجاح ريال مدريد في التسجيل، كانت ستكون هناك مشكلة كبيرة بسبب تواجد كرتين في الملعب.