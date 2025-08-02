بطلب من إنزاغي.. الهلال يقدم عرضا لأنطوان غريزمان

عاودت الأندية السعودية اهتمامها مجددًا بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وسط تقارير تشير إلى اقتراب رحيله هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكره موقع "fichajes"، فإن أنطوان غريزمان تلقى في الساعات الأخيرة عرضًا مغريًا من الهلال السعودي، ما زاد من احتمالية رحيله عن أتلتيكو مدريد بقوة.

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وأشار الموقع إلى أن الهلال قدّم بالفعل عرضًا لضم غريزمان، بناءً على طلب صريح من المدرب سيموني إنزاغي، المدير الفني لـ"الزعيم"، من أجل تشكيل هجوم قوي إلى جانب ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق.

وأوضح التقارير أن مسؤولي النادي السعودي يجهزون عرضا بقيمة 20 مليون يورو، لإقناع مجلس إدارة أتلتيكو مدريد بالاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتلك لاعب برشلونة السابق، عقدا مع ناديه الإسباني حتى 2027، ولكن أداؤه الذي تراجع مع الفريق بالفترة الأخيرة أثار الشكوك حول استمراره بالموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تكون إدارة الأتلتي منفتحة على فكرة بيع عقد غريزمان، والنظر في العروض المقدمة له، في ظل سعى الإدارة للحصول على لاعبين جدد مثل جياكومو راسبادوري، بالإضافة إلى توفير راتبه إذا كان يهدف إلى إبرام مزيد من التعاقدات قبل نهاية سوق الانتقالات.

وكان غريزمان قد انضم إلى صفوف النادي الإسباني في 2014، حتى انتقل إلى برشلونة في 2019، ليعود للعب مرة أخرى بقميص أتلتيكو مدريد في يناير 2023.