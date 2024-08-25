شهدت مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، لقطة درامية بعد نجاح البرازيلي إندريك في التسجيل لأول مرة مع الفريق الملكي.

وهز البرازيلي إندريك الشباك لأول مرة مع فريقه ريال مدريد، بعد أن أحرز الهدف الثالث للفريق الملكي في شباك بلد الوليد، في مباراة الفريقين مساء الأحد في الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الثاني في شباك بلد الوليد، ليحقق حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

ونجح البرازيلي إندريك في تعزيز تقدم الريال، إذ كانت النتيجة تشير إلى فوز الملكي 2-0، ولكن في الدقيقة 95+5 نجح إندريك في استلام الكرة وسددها أرضية صاروخية متقنة، لتحضن شباك بلد الوليد، معلنة عن أول أهداف النجم البرازيلي مع ريال مدريد.

وعقب الهدف، أجهشت والدته بالبكاء، واحتضنت صديقته، التي تأثرت هي الأخرى بشدة، ما لفت أنظار الجمهور.

يذكر أن ريال مدريد افتتح التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 50 عندما أطلق فالفيردي تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وسجل البديل دياز هدفا في الدقيقة 88، واختتم إندريك التسجيل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة، وسيلتا فيغو في الصدارة.