رد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بشكل غاضب على التقارير التي تتحدث بشكل متواصل عن وجود أزمات في غرفة ملابس الفريق الأحمر، وأنه لا يسيطر على اللاعبين؛ ما فتح باب التكهنات بقرب رحيله عن منصبه مع نهاية الموسم الجاري.

وحسم الأهلي، لقب الدوري المصري موسم 2023- 2024 رسميًّا، ليرفع رصيده إلى 44 لقبًا في تاريخه.

وقال خالد بيبو، في تصريحات تلفزيونية: "منذ فترة أسمع بأنني غير مسيطر على غرفة الملابس، هل اللاعبون يضرب بعضهم بعضًا وأنا مش عارف؟. كلام غريب أسمعه منذ فترة، هل اللاعبون يفتعلون المشاكل ومش قادر أواجهها؟ لا يوجد لاعب يخطئ ولا يتم توقيع عليه عقوبات، ولن أرد على شائعات ليس لها أساس من الصحة".

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وأضاف: "لم يكن هناك تعارض بين عملي وعمل المترجم خالد الجوادي، والذي رحل عن منصبه بالفعل، وكل الكلام الذي يخرج يصدر من ناس لا يحبون وجودي، ولا أرد عليهم، ولم يحدث أمور تُظهر أني غير مسيطر على غرفة الملابس في الأهلي، وكل القوانين توضع في العالم والناس تخطئ أيضًا، والقوانين توضع لكي تقوّم البشر وهذه سنة الحياة".

وتابع خالد بيبو: "أنا دوري إداري بحت ولدي مهام وظيفية من خلال قواعد توضع تنفذ على الجميع، ودوري حماية اللاعبين من كل ما يدور حول الفرقة، وعمره ما كان فيه تصادم بيني وبين مارسيل كولر، مدرب الفريق، وهذه السنة كسبنا 43 مباراة، وخسرنا 5 مواجهات فقط، ثم يقولون إن ثمة خللا في غرفة الملابس، فيه كلام يقال عكس المنطق، لو حدث أي مشكلة يكون في لحظة غضب للاعب وهو أمر يحدث في أي مكان بالعالم، واللاعب يعاقب والموضوع ينتهي، وهذا ليس معناه وجود تسيب".

وعن سر غضبه وانفعاله خلال حديثه، أشار: "لا أحب الاتهامات غير الحقيقية التي تقال عني، هل طبيعي فرقة مثل الأهلي تعود بهذه الطريقة، وتكسب المنافس ثم يقال إن غرفة الملابس فيها خلل، والفرق التي تخسر لا أحد يجيب سيرتها، وكل يوم هناك صحفيون يقطعون في، الهدف هو ذبح خالد بيبو؛ لأنه لا يرد على البعض، ولا يصح بعد كل هذه المكاسب يقال إني غير مسيطر على اللاعبين، هو مجرد كلام غير واقعي، كل هذه الأرقام القياسية لا يمكن تتحقق دون منظومة متكاملة، ويحزنني هو تصديق البعض لهذه الأقاويل والموضوع أصبح نغمة على ألسنة البعض، من يخطئ يعاقب بكل هدوء الأمر ليس خناقة".

وبشأن ما يتردد عن قرب رحيله من منصبه كمدير كرة بالفريق الأحمر، أوضح: "أنا معتاد على هذا الكلام، طول عمري متواجد في الملعب، والكل سيتكلم عني سواء بالإيجاب أو السلب، كان موسمًا مهمًّا جدًّا بالنسبة لي، استطعنا حصد كل البطولات المشاركين بها، أنا موجود في الأهلي، هذه وظيفة أحبها وأعمل بها، وأكيد في يوم من الأيام سأرحل".

واختتم: "البعض يتعجل رحيلي ومهتم جدًا بهذا الأمر، وهذا لا يفرق معي لا تتعبوا أنفسكم جدًا، لا يفرق معي، أنا أعمل في الأهلي وأي مكان أؤدي فيه من أكاديمية للناشئين للفريق الأول، كل مكان أحاول أن أؤدي فيه 100%، تحت أمر الأهلي في أي وقت، لا توجد مشاكل في أي شيء، حققنا نتائج إيجابية كبيرة جدًّا، وسأؤدي دوري في الوقت والمكان الذي يحتاجونني فيه".

وتعادل الأهلي مع إنبي، مساء الأربعاء، بنتيجة 1-1 في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، فيما واصل إنبي سلسلة اللافوز، ورفع رصيده لـ 44 نقطة.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بلقاء مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفًا على فاركو.