برشلونة يحاول تعديل عقد ليفاندوفسكي

ولا يزال برشلونة يعاني من مشاكل محدودة ويبحث عن تعديلات في عقود بعض اللاعبين، وقد يكون ليفاندوفسكي واحدا منهم.

وقالت "سبورت"، إن التعاقد مع ليفاندوفسكي كان بمثابة "انقلاب في السوق"؛ لأن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان يبحث عنه لتعزيز الفريق على المستوى الرياضي.

وأكدت أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يفكر أبدًا في رحيل ليفاندوفسكي، كما أن اللاعب ليس في وضع يسمح له بالرحيل، على الأقل العام المقبل.