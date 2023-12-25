برشلونة يحاول تعديل عقد ليفاندوفسكي
ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يحاول تعديل راتب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الموسم المقبل.
وانضم ليفاندوفوسكي لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونخ، ووفقا للصحيفة فإن عقد المهاجم يمتد لـ3 مواسم مع إمكانية التجديد لموسم رابع.
ووافق ليفاندوفسكي على الحصول على راتب يزداد تصاعديا حتى لا يعاني برشلونة من مشاكل في الرواتب، على أن يكون الموسم المقبل الذي يحصل فيه اللاعب على أعلى المكافآت.
ولا يزال برشلونة يعاني من مشاكل محدودة ويبحث عن تعديلات في عقود بعض اللاعبين، وقد يكون ليفاندوفسكي واحدا منهم.
وقالت "سبورت"، إن التعاقد مع ليفاندوفسكي كان بمثابة "انقلاب في السوق"؛ لأن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان يبحث عنه لتعزيز الفريق على المستوى الرياضي.
وأكدت أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يفكر أبدًا في رحيل ليفاندوفسكي، كما أن اللاعب ليس في وضع يسمح له بالرحيل، على الأقل العام المقبل.
ووفقا للصحيفة فقد تأقلم ليفاندوفسكي بشكل مثالي وهو سعيد في برشلونة رغم أنه لا يمر بأفضل مستوى تهديفي، لكن الوقت أمامه لاستعادة الأرقام القياسية.
ويعلم برشلونة باهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، لكن الدولي البولندي لا يعتقد أن الوقت قد حان لمغادرة النادي الكتالوني.
وسجل ليفاندوفسكي 9 أهداف وصنع 5 في 21 مباراة الموسم الحالي، وبشكل عام سجل المهاجم البولندي 42 هدفا وصنع 13 في 67 مباراة مع النادي الكتالوني.
ويلعب برشلونة مع لاس بالماس يوم الـ4 من يناير في الدوري الإسباني قبل مواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في دور الـ32 من كأس إسبانيا، ثم يواجه أوساسونا في كأس السوبر الإسباني في السعودية.