خطف الأضواء من مبابي.. من هو أفضل لاعبي منتخب فرنسا أمام أوكرانيا؟

افتتح المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم 2022، مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بقارة أوروبا بفوز مقنع خارج أرضه أمام أوكرانيا 2-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، مساء أمس الجمعة.

وسجل مايكل أوليسيه في الدقيقة العاشرة والقائد كيليان مبابي في الدقيقة 82 أهداف المنتخب الفرنسي.

وشهدت المباراة تألق عدة لاعبين من المنتخب الفرنسي كلاعب الوسط أورلين تشواميني، نجم ريال مدريد، والقائد مبابي الذي سجل الهدف الثاني.

لكن نجم المباراة كان الجناح مايكل أوليسيه، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل الهدف الأول وكان مصدر الخطورة خلال المباراة سواء بمراوغاته أو التسديد على المرمى أو صنع الفرص لزملائه.

وحصل أوليسيه على تقييم وصل إلى "8.7 / 10" وهو أعلى تقييم في اللقاء، متفوقا على لاعبي الوسط تشواميني "8.1 / 10"، وكونيه "7.6 / 10".

مايكل أوليسيه، نجم بايرن ميونخ الجديد، تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة بعد تجربة مميزة في كريستال بالاس، ما جعل الفريق الألماني يدفع 60 مليون يورو للتعاقد معه.

ويعتبر الجناح الفرنسي هدفا لعدة أندية أبرزها ليفربول الذي يضعه بديلا محتملا من نجمه المصري محمد صلاح بعد نهاية عقده.

وتمنح نتيجة الأمس بطل العالم 2018 أفضلية مبكرة على أبرز منافسيه في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا أيسلندا وأذربيجان.

وتستضيف فرنسا منتخب أيسلندا، الذي سحق أذربيجان 5-صفر، في باريس يوم الثلاثاء، بينما تسافر أوكرانيا إلى باكو.