الاتحاد ضد الهلال.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري السعودي



يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.

وتنطلق الجولة اليوم الخميس بلقاء ضمك والرائد ثم يلتقي النصر منافسه الطائي، ثم مواجهتي الختام اليوم بين الاتحاد والهلال وفي التوقيت ذاته الوحدة ضد الشباب.

وتستكمل الجولة غدًا الجمعة بلقاء التعاون والخليج، وكذلك العدالة مع الفتح، كما يلعب بعد غد السبت الفيحاء مع الباطن وأخيرًا الاتفاق ضد أبها.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مراجهة كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال.