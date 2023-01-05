الاتحاد ضد الهلال.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري السعودي
يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.
وتنطلق الجولة اليوم الخميس بلقاء ضمك والرائد ثم يلتقي النصر منافسه الطائي، ثم مواجهتي الختام اليوم بين الاتحاد والهلال وفي التوقيت ذاته الوحدة ضد الشباب.
وتستكمل الجولة غدًا الجمعة بلقاء التعاون والخليج، وكذلك العدالة مع الفتح، كما يلعب بعد غد السبت الفيحاء مع الباطن وأخيرًا الاتفاق ضد أبها.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مراجهة كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال.
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال
تقام المباراة على ملعب ( الجوهرة المشعة) في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق عيسى الحربين.
ترتيب الاتحاد والهلال
يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، وحقق الفريق 7 انتصارات و3 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة.
وسجل الاتحاد 16هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.
ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة.
وسجل الهلال 20 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال 11 مباراة خاضها الفريق بالدوري.
وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الاتحاد في شهر مايو الماضي بالدوري السعودي بنتيجة 3/1.
ولم يفز الاتحاد على الهلال في آخر لقاءين منذ التغلب بنتيجة 2/0 يوم الـ9 من أبريل 2021.
ويقود الاتحاد المدرب البرتغالي نونو سانتو بينما يقود الهلال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ويتقابل الثنائي للمرة الأولى الليلة بينما لعب دياز ضد الاتحاد 6 مرات فاز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة.
أسلحة الاتحاد
يتطلع الاتحاد للفوز بهذه المواجهة في ظل صراع الصدارة المشتعل مع النصر الذي يتربع على القمة بفارق نقطتين ولكن الاتحاد يتبقى له لقاء مؤجل ضد الشباب.
وأعلن نادي الاتحاد نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل بعد ساعات من طرحها، كما شهدت الساعات الماضية إعلان نادي الاتحاد تجديد عقد حارس مرماه مارسيلو غروهي.
ويعتمد نونو سانتو على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي وأمامه الرباعي أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وإيجور كورنادو أو هيلدر كوستا مع ثلاثي الهجوم رومارينهو وعبد العزيز البيشي وعبد الرزاق حمد الله.
أوراق الهلال
يخوض الهلال مواجهة الجوهرة المشعة من أجل الفوز لإشعال سباق القمة والدخول مجددًا للمربع الذهبي بقوة.
وحضر التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى جدة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل كما إن الفريق جدد عقد مدافعه علي آل بليهي أيضًا.
ويغيب عن الهلال الثلاثي محمد البريك وسلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة بجانب محمد جحفلي لعدم الجاهزية وماتيوس بيريرا لأسباب فنية.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي وجانج هيون وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوستافو كويلار ومحمد كنو ويمينًا أندريه كاريلو ويسارًا سالم الدوسري وفي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لـ ( إرم نيوز) إن الاتحاد يملك تنظيمًا دفاعيًّا قويًّا يساعده بقوة خاصة في المباريات الكبرى بفضل خبرات حجازي وبرونو وطارق حامد.
وأشار إلى أن الهلال من الفرق القوية هجوميًّا خاصة في حالة تألق سالم الدوسري، ولكن المباراة ستكون حذرة لأن كل فريق لا يريد الخسارة في المقام الأول.