تحذير لريال مدريد من "منحدر" شهر يناير

حذرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ريال مدريد من "منحدر" شهر يناير المقبل؛ بسبب جدول المباريات المزدحم وأهمية المباريات.

وسيواجه ريال مدريد شهرا معقدا يمكن أن يخوض فيه ما يصل إلى ثماني مباريات في الدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وسيبدأ ريال مدريد شهر يناير بمواجهة ريال مايوركا يوم 3 يناير على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.