تحذير لريال مدريد من "منحدر" شهر يناير
حذرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ريال مدريد من "منحدر" شهر يناير المقبل؛ بسبب جدول المباريات المزدحم وأهمية المباريات.
وسيواجه ريال مدريد شهرا معقدا يمكن أن يخوض فيه ما يصل إلى ثماني مباريات في الدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.
وسيبدأ ريال مدريد شهر يناير بمواجهة ريال مايوركا يوم 3 يناير على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.
ثم يحل ريال مدريد ضيفا على أراندينا يوم 6 يناير في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
وبعد ذلك يسافر ريال مدريد إلى السعودية لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 10 يناير.
وحال تأهل ريال مدريد سيلعب في النهائي يوم 14 يناير مع المتأهل من مباراة برشلونة وأوساسونا.
ويستأنف ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني باستضافة ألميريا يوم 21 يناير، على أن يحل ضيفا على لاس بالماس يوم 28 يناير في آخر مباريات الشهر.
ويتصدر ريال مدريد، مع جيرونا، جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك كل منهما 45 نقطة من 18 مباراة.
كما تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسيلاقي لايبزيغ في ثمن النهائي.
يشار إلى أن ريال مدريد يفتقد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، وجميعهم أصيبوا بقطع في الرباط الصليبي.
كما يغيب للإصابة إدواردو كامافينغا وفينسيوس جونيور، لكن الأخيرين عادا للتدريبات أمس الجمعة.