أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعدما سجل هدفًا في شباك فارنسي البرتغالي خلال المباراة الودية المقامة مساء اليوم السبت.

ويقيم النصر السعودي معسكره التدريبي في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو.

وسجل تاليسكا هدف تقدم النصر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك الفريق البرتغالي.

ولكن النجم البرازيلي أثار الجدل بعدما احتفل بالسجود رغم أنه لا يعتنق ديانة الإسلام وهو ما أثار تساؤلات مشجعي النصر حول تغيير اللاعب ديانته.

وشهدت مباراة فارنسي الودية مشاركة حارس المرمى البرازيلي بينتو ماثيوس المنضم حديثًا إلى صفوف النصر لأول مرة بعد إتمام صفقة التعاقد معه من ناديه السابق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

وارتبط اسم تاليسكا بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر في الموسم المقبل حال التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم الخط الأمامي.

ويسعى النصر للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي بعد صراع مع الهلال.

ونجح النصر في الموسم الماضي بتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية للنسخة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.