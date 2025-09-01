logo
الهلال السعودي يحصل على توقيع نجم فنربخشة

لاعبو الهلال قبل مواجهة الرياض في الدوري السعوديالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 4:29 م

حصل نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، على توقيع أحد نجوم فريق فنربخشة التركي لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الهلال مؤخراً مع علي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي والأوروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

 وافتتح الهلال موسمه بفوز مثير على حساب الرياض بثنائية دون رد في الجولة الأولى بالدوري السعودي.

 وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الهلال حصل على توقيع اللاعب التركي يوسف أكتشيشيك نجم فنربخشة.

وأضافت أن اللاعب وقع عقود انتقاله للهلال بعد اجتياز الفحص الطبي الذي أجراه اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

 وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق المقرر استئنافها يوم الخميس المقبل.

ويبلغ يوسف أكتشيشيك 19 عاماً، وانضم إلى منتخب تركيا وخاض مباراتين دوليتين.

اللاعب التركي يوسف أكتشيشيك

وخاض اللاعب الصاعد 27 مباراة مع فريق فنربخشة، وسجل هدفين للفريق التركي وصنع هدفاً بخلاف أدواره الدفاعية.

وسيتم قيد اللاعب التركي تحت السن بجانب البرازيلي كايو سيزار الذي تم التعاقد معه في الموسم الماضي.

