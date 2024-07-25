حققت الكورية الجنوبية ليم سي هيون، رقمًا قياسيًّا مبكرًا في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتفتتح منافسات أولمبياد باريس بشكل رسمي غدًا الجمعة، وتستمر حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

وتصدرت اللاعبة الكورية الترتيب العام لمنافسات السيدات في لعبة القوس والسهم بعدما حصدت 694 نقطة وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل في تاريخ اللعبة بالأولمبياد.

وتفوقت اللاعبة الكورية على مواطنتها نام سي هيون، بفارق 6 نقاط في صدارة الترتيب العام.

وتلعب الكورية ليم سي هيون في الدور الثاني بمنافسات القوس والسهم يوم الثلاثاء المقبل، ضد لاعبة بورتوريكو ألوندرا ريفيرا التي احتلت المركز الأخير.

في المقابل، حققت المصرية جانا علي بداية باهتة باحتلال المركز الـ63 وقبل الأخير في الدور الترتيبي.

وتلعب جانا ضد الكورية نام سي هيون في الدور الثاني للمنافسات، في مواجهة تبدو صعبة للغاية بالنسبة للاعبة المصرية.

واحتلت التونسية رحاب الوليد المركز الـ 62 وتواجه الصينية يانغ شياولي.

وانطلقت منافسات الأولمبياد أمس الأربعاء، بافتتاح مشوار مرحلة المجموعات لكرة القدم.

وتعادل منتخب مصر دون أهداف مع الدومينيكان بينما فاز منتخب المغرب على الأرجنتيني بنتيجة 2-1، كما تغلب منتخب العراق على أوكرانيا بنفس النتيجة.