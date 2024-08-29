على طريقة "الظاهرة".. مبابي يسجل هدفًا رائعًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفًا رائعًا في تدريبات فريقه ريال مدريد، والذي سيحل ضيفا على لاس بالماس اليوم الخميس.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني أمام لاس بالماس على ملعب "جران كناريا".

وعلى الرغم من بدايته المبشرة وتسجيل هدف في مشاركته الأولى في فوز ريال مدريد 2-صفر على أتلانتا في كأس السوبر الأوروبية قبل أسبوعين، لم يستطع مبابي هز الشباك في تعادل سلبي لفريقه على ملعب ريال مايوركا قبل أن يحقق فوزا كبيرا على ريال بلد الوليد.

وخلال التدريب الأخير، نجح مبابي في مراوغة زميله حارس ريال مدريد، على طريقة الظاهرة البرازيلي رونالدو، وأودع الكرة في الشباك.

وانضم مبابي (25 عاما) إلى بطل إسبانيا وأوروبا في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو ليسدل الستار على انتقال كان منتظرا منذ سنوات.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "هدف مبابي الأخير كان في يوم 14 أغسطس. مضى أسبوعين فقط، لذا لا يوجد أي سبب للقلق سواء من جانبي أو من النادي، هو أيضا لا يشعر بالقلق".

وأضاف: "هو سعيد للغاية هنا. بالتأكيد يريد التسجيل في المباراة المقبلة مثل فينيسيوس الذي لم يسجل أيضا هذا الموسم لكنني لا أراه قلقا هو الآخر".