أظهر محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رد فعل غريبًا، بعد إحرازه هدفًا في شباك إنبي، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد.

ويلتقي الأهلي ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الــ 33 من عمر بطولة الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل كهربا هدفًا، بعد ارتطام الكرة بمدافع إنبي لتسقط أمام مهاجم الأهلي، ويسدد في الشباك.

وأبدى كهربا رد فعل غريبًا وعصبيًا خلال احتفاله بالهدف، ولكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل، لتتواصل الصدمات على اللاعب.

ولكن في الدقيقة نفسها نجح كهربا في إحراز هدف التعادل للأهلي قبيل نهاية صافرة الشوط الأول.