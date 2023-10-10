سبب إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ما أوقف انتصارات النصر التي استمرت لعشر مباريات.

وكان النصر متقدمًا بهدفين قبل أن يعودَ أبها للمباراة ويفاجئ أصحاب الأرض بتقليص النتيجة ثم التعادل.

وحسب لجنة الانضباط فإن إيقاف الغنام يعود لتلقيه بطاقة حمراء بسبب توجيه ألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد بعد المباراة.