سبب إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سلطان الغنام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي 4 مباريات.
كان الغنام تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد انتهاء مباراة النصر وأبها الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ما أوقف انتصارات النصر التي استمرت لعشر مباريات.
وكان النصر متقدمًا بهدفين قبل أن يعودَ أبها للمباراة ويفاجئ أصحاب الأرض بتقليص النتيجة ثم التعادل.
وحسب لجنة الانضباط فإن إيقاف الغنام يعود لتلقيه بطاقة حمراء بسبب توجيه ألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد بعد المباراة.
وسيغيب الغنام بذلك عن مباريات النصر أمام ضمك والفيحاء والخليج بدوري روشن السعودي ومباراة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويعد الغنام من أبرز عناصر فريق النصر الأساسية هذا الموسم حيث يقدم مستويات كبيرة للغاية.
وأعلن النصر قبل أيام تجديد تعاقد اللاعب.