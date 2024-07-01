تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وسلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024
تلعب سلوفينيا مباراة مثيرة في دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الاثنين، أمام البرتغال، المتفوقة عليها بفارق 51 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
وتعتقد سلوفينيا أنها قادرة على إحداث مفاجأة في أول مباراة لها على الإطلاق في مراحل خروج المغلوب ببطولة كبرى.
وخسرت البرتغال أمام منتخب آخر متأخر في التصنيف، وهو جورجيا في آخر مباراة لها في دور المجموعات، لكن عكس تلك المباراة فإنها ستخوض مباراة سلوفينيا بأفضل تشكيلة ممكنة اليوم الاثنين على ملعب فرانكفورت.
وستكون مباراة اليوم فرصة مثالية بالنسبة للبرتغال للرد على المشككين وقطع خطوة نحو الفوز باللقب للمرة الثانية.
وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورغ يوم الجمعة.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة البرتغال وسلوفينيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
التشكيلة الأساسية للبرتغال وسلوفينيا:
البرتغال: ديوغو كوستا وجواو كانسيلو وبيبي وروبن دياز ونونو منديز وجواو بالينيا وبرونو فرنانديز وفيتينيا وبرناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو ورافائيل لياو.
سلوفينيا: يان أوبلاك (القائد) وجان كارنيتشنيك وفانيا دروكيسيتش وياكا بيول ويوري بالكوفيتش وبيتر ستويانوفيتش وأدم جنزيدا-تسرين وتيمي إلسنيك ويان ملاكار وأندراش شبورار وبنيامين سيسكو.
دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بين منتخبي البرتغال وسلوفينيا
الدقيقة 3: محاولة برتغالية بكرة عرضية لم يدركها رونالدو
الدقيقة 7: فرصة خطيرة عن طريق لياو إلى رونالدو ولكن الأخير سقط ليهدر فرصة للبرتغال
الدقيقة 9: رونالدو يستعرض مهاراته الفردية أمام لاعبي سلوفينيا
الدقيقة 13: رونالدو يهدر محاولة محققة من كرة عرضية متقنة أرسلها برناردو سيلفا