تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وسلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024

تلعب سلوفينيا مباراة مثيرة في دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الاثنين، أمام البرتغال، المتفوقة عليها بفارق 51 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وتعتقد سلوفينيا أنها قادرة على إحداث مفاجأة في أول مباراة لها على الإطلاق في مراحل خروج المغلوب ببطولة كبرى.

وخسرت البرتغال أمام منتخب آخر متأخر في التصنيف، وهو جورجيا في آخر مباراة لها في دور المجموعات، لكن عكس تلك المباراة فإنها ستخوض مباراة سلوفينيا بأفضل تشكيلة ممكنة اليوم الاثنين على ملعب فرانكفورت.

وستكون مباراة اليوم فرصة مثالية بالنسبة للبرتغال للرد على المشككين وقطع خطوة نحو الفوز باللقب للمرة الثانية.

وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورغ يوم الجمعة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة البرتغال وسلوفينيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: