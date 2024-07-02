شقيقة رونالدو تدافع عنه بعد ركلة الجزاء المهدرة: ارفع رأسك يا ملك (صور)

دافعت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شقيقها، بعد إضاعته ركلة جزاء أمام سلوفينيا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وانخرط رونالدو في البكاء بعد أن أهدر ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليستمر التعادل السلبي حتى النهاية، لكنه سدد ركلة الترجيح الأولى بنجاح، وتصدى زميله الحارس ديوجو كوستا لجميع ركلات الترجيح الثلاث التي نفذتها سلوفينيا، لتنتزع البرتغال بطاقة التأهل.

ولكن فورا، انتفضت أفيرو للدفاع عن شقيقها، وأرسلت رسالة دعم مدعية أنها "فخورة" بأخيها.

ونشرت "أفيرو" صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" لرونالدو، وهو يبكي في الشوط الثاني من الوقت الإضافي، مترجمة من البرتغالية وقالت: "تراجع إلى الوراء. فز واربح... لقد كنت دائمًا جزءًا من ذلك... أنت رائع".... فخورة جدًّا بفريقنا، وهم فخورون بك. شكرا لك رونالدو، شكرا لكم يا شباب".

وفي منشور آخر، مصحوبة بصورة لرونالدو، وهو يواسيه المدير الفني روبرتو مارتينيز، كتبت "ارفع رأسك يا ملك".

جورجينا تدعم رونالدو

كما قامت جورجينا رودريغيز بدعم رونالدو، عقب المباراة العصيبة، من خلال نشر "ستوري" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام".

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو، وهو يحتضن مدربه بعد المباراة، ووضعت علامة قلب، في إشارة إلى دعم النجم البرتغالي.

كما نشرت جورجينا صورة أخرى لمنتخب البرتغال، مع وضع نجمة، في إشارة أخرى للصعود إلى دور الـ8.

وواجه كريستيانو رونالدو صعوبة كبيرة في فرض حضوره بالشكل المعهود خلال مباراة البرتغال أمام سلوفينيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 مساء أمس الاثنين، وجاء انخراطه في البكاء بعد إهدار فرصة التسجيل من ركلة جزاء كان منتخب بلاده في أمس الحاجة إليها، ليشكل هذا صورة صادمة لمشجعي اللعبة حول العالم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم حصلت البرتغال على ركلة جزاء في الوقت الإضافي تقدم رونالدو لتنفيذها، لكنه واجه صدمة قوية عندما تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك للكرة، لتنهمر الدموع بغزارة من عيني قائد البرتغال، ويلتف زملاؤه حوله لمواساته قبيل انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

واستمر التعادل السلبي حتى صفارة النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز البرتغال 3-صفر وقد سدد رونالدو الركلة الأولى بنجاح، وتوجه مباشرة إلى الجماهير في المدرجات للاعتذار عن إهدار ركلة جزاء الوقت الإضافي.

وبعد حسم بطاقة تأهل البرتغال، انخرط رونالدو في البكاء مجددًا، ولم يتمكن من استكمال مقابلة صحفية.

وشكلت دموع رونالدو صورة أظهرت ما هو أكثر من مجرد الشعور بالحزن أو الذنب لدى لاعب يقدر حجم مسؤولية خذلان بلاده، إذ أظهرت لاعبًا محبطًا كان ينتظر المجد، لكنه لم يعد العنصر الذي يصنع الفارق كما كان في الماضي.