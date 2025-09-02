نجم برشلونة يختار كريستيانو رونالدو في تشكيلته التاريخية

كشف بيدري، نجم وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، عن اختياراته في التشكيلة التاريخية الخاصة به، مؤكدًا تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الخط الهجومي إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار، في مفاجأة لافتة لجماهير برشلونة.

بيدري تحدث في مقابلة مع إذاعة "أوندا ثيرو"، حيث تطرق لاعب برشلونة إلى أزمة غياب تقنية الفيديو في مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو، مؤكدًا أنه شعر بارتباك شديد بسبب تغيّر القرارات بشأن وجود الـVAR أو عدمه خلال اللقاء.

وأضاف: "في البداية قالوا إنه غير موجود، ثم عادوا وأكدوا أنه يعمل، وبعدها توقف مرة أخرى... كان الأمر غريبًا، والأفضل أن يُحسم منذ البداية لتبقى البطولة أكثر جدية".

راحة مع زملائه في برشلونة

وأشار بيدري إلى أنه يشعر براحة أكبر عندما يلعب بجوار رودري أو زوبيميندي، في ظل غياب فابيان رويز للإصابة، موضحًا أن مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي يفضل الاعتماد عليه كصانع ألعاب متقدم.

كما أثنى اللاعب على زميله في برشلونة الحارس جوان غارسيا، معتبرًا أنه يمتلك قدرات هائلة رغم استبعاده من قائمة إسبانيا الأخيرة لصالح أوناي سيمون ودافيد رايا وأليكس ريميرو.

كما اعترف بيدري أن أكثر اللاعبين الذين تأثر بهم هما أندريس إنييستا ودافيد سيلفا، مشيرًا إلى أنه لو كان بيده الأمر لتعاقد برشلونة مع رودري وإيرلينغ هالاند، كما أكد أنه يمنح الكرة الذهبية لزميله لامين يامال قبل عثمان ديمبيلي.

رونالدو على رأس التشكيلة التاريخية

وخلال الحوار ذاته، تطرق إلى اختياره للتشكيلة التاريخية من وجهة نظره وقال: "التشكيلة ستضم كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع كارفاخال، وبيكيه، وفان دايك، وجوردي ألبا، بينما في الوسط بوسكيتس، وإنييستا، وتشافي، وفي الهجوم ميسي، ونيمار، وكريستيانو رونالدو".