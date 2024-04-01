أرتيتا سعيد بعرقلة مانشستر سيتي

ويحتل آرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل تسع مباريات متبقية على النهاية، بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانتزع ليفربول الصدارة برصيد 67 نقطة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

وقال أرتيتا مدرب آرسنال لشبكة سكاي سبورتس: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سعيدا تماما (بنقطة واحدة فقط)".

وأضاف: "أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة اليوم خاصة أمام منافس بهذا الحجم. لم تفعل الكثير من الفرق ما فعلناه اليوم في ملعب الاتحاد خاصة عندما يكون هناك الكثير على المحك وتتزايد الضغوط".

وأضاف: "قدمنا أداءً فردياً وجماعياً مميزاً، واتسمنا بالشراسة في بعض الأحيان، وحرمنا مانشستر سيتي من تسجيل الأهداف على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021".

واختتم مدرب آرسنال تصريحاته قائلاً: "لقد واجهنا اختباراً صعباً للغاية، وسعينا لتحقيق الفوز، ولكن طالما لم ننجح في الفوز، فمن المهم ألا نخسر".