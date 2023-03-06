ما هي قرارات أنشيلوتي التي تغضب إدارة ريال مدريد؟

يواجه ريال مدريد أزمته الثانية هذا الموسم، بعد تلك التي مر بها بعد الخسارة من برشلونة في كأس السوبر الإسباني، رغم أن الصعوبات أصبحت الآن أكبر بكثير؛ لأن الاحتفاظ بلقب الليغا يكاد يكون مستحيلا مع استمرار صعوبة الفوز بلقب كأس الملك عقب الخسارة في مباراة الذهاب على أرضه أمام برشلونة أيضا.

وقال موقع "relevo" الإسباني إن ريال مدريد لا يزال يملك فرصة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا خاصة بعد فوزه 5/2 على ليفربول في أنفيلد في ذهاب دور الـ16، لكن التعادل على ملعب ريال بيتيس تسبب في زيادة التوتر بشكل أكبر، وهو الأمر الذي بدأ مع تلك المحادثة بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في ملعب فيامارين.

وهناك المزيد والمزيد من المشاكل الداخلية التي يواجهها أنشيلوتي ويجد صعوبة في حلها، وأبرزها عرض الاتحاد البرازيلي الذي يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب الأول خلفا لتيتي، وقد أرجأ قرار تعيين مدرب جديد حتى يونيو/حزيران المقبل بانتظار كارليتو.